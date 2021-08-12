Активисты "Тавриды" опробуют зеленые технологии в новом кемпинге

На востоке Крыма заработал экспериментальный эко-кемпинг, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

"Это испытательная площадка, на которой мы с нашими партнерами отработаем на практике весь комплекс решений по снижению воздействия на природу и окружающую среду. Главная цель эксперимента - создать идеальный экологичный объект размещения: с максимальным комфортом для гостей и одновременно максимально бережным отношением к природе", - рассказал советник руководителя арт-кластера, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, передает "Интерфакс".

Пока кемпинг насчитывает лишь четыре номера, рассчитанных на 10 гостей и троих сотрудников. Его номера находятся в отдельных шатрах из экологичных материалов, установленных на сваях, чтобы сохранить почвенный покров. Их жильцы будут использовать возобновляемые источники энергии и собирать дождевую воду.

Участники эксперимента будут использовать органическое земледелие, выращивая овощи и зелень для гостей и персонала кемпинга, а вот весь пластиковый мусор пойдет на переработку в специальный перерабатывающий комплекс, который уже развернут на территории кемпинга.

Проект реализуется арт-кластером совместно с Национальной резервной корпорацией Александра Лебедева, в которую входит ряд отелей в Алуште.