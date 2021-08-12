В Анапе начались подтопления из-за затяжного ливня

В Анапе уже нескольких часов идет сильный дождь, по прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть несколько месячных норм осадков. Несколько улиц уже потопило.

Люди в городе передвигаются по колено в воде, улицы превратились в реки. Закрыто движение на участке улицы Северной от Симферопольского шоссе до Красноармейской. Спасатели откачивают воду в этом районе, пишут «Кубанские новости».

Также сильный ливень идет в Витязево, в Крымском районе воют сирены, граждан просят готовиться к возможной эвакуации.