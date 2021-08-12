ВОЗ проведет дополнительные исследования для выяснения происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается формированием новой группы экспертов, которые будут продолжать изучать происхождение коронавируса COVID-19. Об этом говорится пресс-релизе, размещенном на сайте организации.

"Основываясь на том, что уже стало известно, следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года. Доступ к данным критически важен для развития нашего понимания науки и не должен быть никоим образом политизирован", - сказано в заявлении.

В ВОЗ отметили, что с самого начала пандемии активно работают с научным сообществом, чтобы точно определить причины появления коронавируса, а также для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии.

Помимо этого, в организации призвали все правительства отложить разногласия и сотрудничать в целях ускорения исследований происхождения нового коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 205 млн, из них более 4,3 млн человек скончались. В России выявлены 6 534 791 случай заражения.