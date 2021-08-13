Выстоит ли Остров Свободы?

Политически влиятельная кубинская община в изгнании во Флориде живет в ожидании краха кубинского режима с момента падения Берлинской стены. Когда в декабре 1991 года распался Советский Союз, большинство западных аналитиков предсказывали, что Куба долго не продержится. Но пережившая 12 американских президентов (Джо Байден – тринадцатый), кубинская революция вряд ли в ближайшее время утратит свою значимость.

Между тем, the Statesman пишет, что пусковым механизмом недавних протестов на Кубе стала комбинация пандемии Covid-19 и последующего коллапса туристического сектора. У кубинского правительства не было денег, чтобы стимулировать разработку и производство вакцин. Не хватило также иностранной валюты для импорта продуктов питания и медикаментов, чтобы облегчить ситуацию.

Кубинские музыканты предостерегли правительство от подавления протестов. Сильвио Родригес, самый известный кубинский певец, автор песен и национальный кумир, встретился с драматургом-диссидентом Жуниором Гарсией, чтобы обсудить беспорядки и жесткую реакцию правительства. Los Van Van, культовая кубинская сальса-группа, заявила, что ”поддерживает тысячи кубинцев, отстаивающих свои права… Мы всегда будем поддерживать людей, кем бы они ни были, что бы они ни думали”. X Альфонсо, музыкант, основавший Fabrica de Arte, самый популярный ночной клуб в Гаване, также высказался в этом ключе.

…Самый прибыльный кубинский экспорт не сигары или сахар, а врачи. По данным журнала Time, отправка медицинских работников за границу приносит около $11 млрд ежегодно. Это более крупный источник дохода, чем индустрия туризма. В 2018 году в 67 странах мира работало около 50 тысяч кубинских врачей. Всеобщее здравоохранение и бесплатное образование по-прежнему остаются основополагающими для кубинского проекта. Куба - лидер в сфере здравоохранения, поэтому многие предполагали, что кубинцы будут вакцинированы.

Куба начала вакцинацию с использованием собственных вакцин ”Абдала” и ”Соберана”, но старт оказался довольно поздним. Тот факт, что Куба вынуждена запрашивать помощь у других стран. Венесуэла отправила продукты на корабле. Мексика также отправила на Кубу два военных корабля с продовольствием и медикаментами. Мексиканские суда привезли шприцы, кислородные баллоны и маски вместе с сухим молоком, банками с тунцом, фасолью, мукой, растительным маслом и бензином.

…Период после распада Советского Союза был самым критическим для Кубы. Многие были уверены, что коммунистическая Куба умрет естественной смертью без советской экономической и военной помощи. Но Кастро проявил идеологическую непреклонность. Он отверг перестройку и просто отрегулировал существующие политико-экономические структуры, не отрицая марксизма-ленинизма.

Делать больше с меньшими затратами стало стилем кубинских лидеров. Куба не только бросила вызов Доктрине Монро, но и приблизила США к ядерной войне с Советским Союзом во время Карибского кризиса. Образ и личность Фиделя Кастро сделали революцию долговечной. Партизанская армия Кастро, победоносно шедшая по улицам Гаваны в 1959 году, была необычным явлением. Он оставался иконой моды для бунтующей молодежи во всем мире.

В США многие считали кубинскую революцию воплощением своих лучших идеалов. По словам историка Нэнси Стаут, то была ”идеальная революция” для визуальных медиа - короткая, успешная, аккуратно разделенная на отдельные этапы, как оперетта.

Несмотря на периодический шум, поднимаемый кубинской общиной в изгнании, американская общественность приняла статус-кво на Кубе. Опросы показывают, что большинство американцев поддерживают нормализацию отношений с Кубой. Даже конгрессмены-республиканцы вежливо стараются избегать кубинского вопроса.

Умение выживать, несмотря на настойчивые попытки американцев задушить государство, - немалое достижение.