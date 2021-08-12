США в ближайшие дни перебросят в Афганистан 3 тыс военных

В ближайшие 48 часов министерство обороны США собирается перебросить в Афганистан примерно 3 тыс военных. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, они станут дополнением к тем войскам, которые уже находятся в Кабуле. "У нас сейчас больше 650 военных в Кабуле. Эти 3 тыс присоединятся к ним", - цитирует Кирби ТАСС.

Он подчеркнул, что военные прибудут в Афганистан для защиты американского посольства в Кабуле.

При этом представитель Пентагона акцентировал внимание на том, что размещение дополнительных сил США в Афганистане будет носить временный характер. "Министр обороны поручил Пентагону временно разместить [силы] для обеспечения возможностей по безопасности гражданского персонала США и партнеров, - сказал он. - <...> Это временная миссия на ближайшую перспективу", - поведал Кирби.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. На данный момент вывод американских войск завершен на 95%. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.