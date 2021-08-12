Взрыв произошел в автобусе в Воронеже, пострадали 12 человек

В Воронеже при взрыве газового баллона в автобусе пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщили в экстренных службах.

"С места взрыва госпитализированы 12 человек", - рассказал собеседник "Интерфакса".

Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одной женщине в результате взрыва оторвало ноги.

Инцидент случился в 21:24 (мск), взорвался ПАЗ на маршруте 10а.

"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - добавил представитель экстренных служб.

Газовые баллоны были установлены на крышу автобуса кустарным способом. "Взрывом ее (крышу) разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - уточнил источник.

Отмечается, что дизельный автобус взорвался на остановке.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что профильные ведомства проводят обследование автобуса, в настоящее время отрабатываются разные версии ЧП.