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Армения несколько часов стреляла по позициям азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях

Армения несколько часов стреляла по позициям азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях

Министерство обороны Азербайджана в четверг вечером сообщает о новых обстрелах военнослужащих армии республики, совершенных со стороны ВС Армении.

"12 августа с 17:40 до 20:55  подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Чямбярак и Ттуджур Чямбяракского района регулярно подвергали обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов  Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Заманлы Гедабекского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ни один азербайджанский военнослужащий не пострадал в ходе обстрела.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана, отметили в министерстве.

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Вестник Кавказа

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