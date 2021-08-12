Армения несколько часов стреляла по позициям азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях

Министерство обороны Азербайджана в четверг вечером сообщает о новых обстрелах военнослужащих армии республики, совершенных со стороны ВС Армении.

"12 августа с 17:40 до 20:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Чямбярак и Ттуджур Чямбяракского района регулярно подвергали обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Заманлы Гедабекского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ни один азербайджанский военнослужащий не пострадал в ходе обстрела.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана, отметили в министерстве.