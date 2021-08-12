Сирены включили из-за ливня в Крымском районе Кубани
Вечером 12 августа в Нижнебаканском сельском поселении Крымского района Краснодарского края были включены сирены оповещения.
"Сейчас сирены работают в прерывистом режиме", – пояснил глава Крымского района Сергей Лесь в Instagram.
Прерывистый звук сирены означает "внимание". Лесь уточнил, что жителям нужно необходимые документы, продумать пути эвакуации и быть наготове.
Если сирена зазвучит непрерывно, подчеркнул глава района, необходимо срочно эвакуироваться в безопасное место.
В Крымском районе в ожидании мощных ливней развернули пункты эвакуации, их оборудовали в Крымске, в селах Киевское, Мерчанское, Экономическое, Фадеево, Молованское, хуторах Адагум, Павловский, Школьный, Новотроицкий, станицах Варениковской, Нижнебаканской и других.
Лесь отметил, что в регионе около десяти лет не было таких мощных дождей, как прогнозируют в ближайшие сутки.
Вестник Кавказа
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