Сирены включили из-за ливня в Крымском районе Кубани

Вечером 12 августа в Нижнебаканском сельском поселении Крымского района Краснодарского края были включены сирены оповещения.

"Сейчас сирены работают в прерывистом режиме", – пояснил глава Крымского района Сергей Лесь в Instagram.

Прерывистый звук сирены означает "внимание". Лесь уточнил, что жителям нужно необходимые документы, продумать пути эвакуации и быть наготове.

Если сирена зазвучит непрерывно, подчеркнул глава района, необходимо срочно эвакуироваться в безопасное место.

В Крымском районе в ожидании мощных ливней развернули пункты эвакуации, их оборудовали в Крымске, в селах Киевское, Мерчанское, Экономическое, Фадеево, Молованское, хуторах Адагум, Павловский, Школьный, Новотроицкий, станицах Варениковской, Нижнебаканской и других.

Лесь отметил, что в регионе около десяти лет не было таких мощных дождей, как прогнозируют в ближайшие сутки.