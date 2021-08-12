Новые пункты приема использованных батареек появятся в Карачаево-Черкесии

Руководство Карачаево-Черкесии планирует установить во всех районах и городах региона контейнеры для приема батареек. Впоследствии они будут направляться на утилизацию.

"Точки приема таких отходов были лишь в Черкесске, теперь же сдать старые батарейки можно будет во всех без исключения районах Карачаево-Черкесии", - написал в Instagram министр природных ресурсов и экологии региона Джашарбек Узденов.

Он также отметил, что ведомством заключено соответствующее соглашение с организацией, которая занимается утилизацией подобных опасных отходов.

Контейнеры будут переданы администрациям городов и районов республики, где планируется определить комфортные для жителей локации точек сбора.