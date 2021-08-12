США сокращают численность сотрудников посольства в Кабуле

Власти США сокращают присутствие граждан в Афганистане, в ближайшие недели будет сокращена численность сотрудников посольства в Кабуле, сообщил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле на фоне меняющейся ситуации с безопасностью. В предстоящие недели мы рассчитываем сократить [свое присутствие] в Афганистане до базового дипломатического представительства", - заявил он, отметив, что посольство продолжит работу.

На фоне ситуации с талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ), США хотят ускорить эвакуацию жителей Афганистана, претендующих на получение американских виз. Уже эвакуированы 1,2 тыс человек, отметил Прайс.

Он добавил, что в ближайшие дни самолеты с афганцами начнут вылетать в США ежедневно. "Наше внимание сосредоточено на увеличении темпа наших операций по перемещению", - пояснил дипломат.

"Для содействия этой эвакуации Министерство обороны [США] временно направит дополнительный персонал в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле", - рассказал Прайс.