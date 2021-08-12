"Рубин" не смог выйти в Лигу Конференций
В Казани состоялся ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций между "Рубином" и польским клубом "Ракув".
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Игра перешла в дополнительное время. На 111-й минуте нападающий Владислав Гутковский вывел "Ракув" вперед.
На 122-й минуте "Рубин" получил право на пенальти, однако полузащитник Сеад Хакшабанович не сумел реализовать его.
Отметим, что на 106-й минуте "Рубин" остался в меньшинстве – с поля был удален Илья Самошников.
Таким образом, "Рубин" не смог пробиться в групповой этап Лиги Конференций.
Вестник Кавказа
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