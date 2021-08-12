Камень убил туристку в Гуамском ущелье

В Краснодарском крае произошел несчастный случай, в результате которого погибла 29-летняя туристка.

Инцидент случился днем 10 августа в Апшеронском районе. По данным источника, женщина, жительница Адыгеи, вместе с мужем и ребенком гуляла в Гуамском ущелье. Мужчина шел впереди, в какой-то момент он обернулся на звук хлопка и увидел лежащую на земле жену, у нее была травма головы. Женщина умерла спустя несколько часов.

По предварительным данным, смертельная травма появилась в результате падения камня с высоты, пишут «Кубанские новости».