Еще один пациент умер в Абхазии после скачка электричества в реанимации

В Гудаутском ковидном госпитале в Абхазии умер второй пациент после произошедшего накануне скачка электроэнергии в реанимации.

"Еще одна пациентка умерла после скачка электричества. Изначально её состояние было крайне тяжелым. По двоим другим информация такая - один пациент практические полностью восстановился, другой подходит к своему к прежнему состоянию, которое было до отключения", - сообщили в пресс-службе минздрава Абхазии, пишет РИА Новости.

В среду в госпитале после скачка электроэнергии умер пациент, еще трое находились в тяжелом состоянии. Скачок напряжения привел к неисправности аппаратов ИВЛ в двух реанимационных палатах медучреждения.