ООН обеспокоена ухудшением ситуации в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш глубоко обеспокоен событями в Афганистане, включая последние бои в Герате и Кандагаре. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Мы особенно обеспокоены тем, что бои переходят в городские районы, что потенциально несет ущерб для гражданских лиц. Мы надеемся, что консультации в Дохе на этой неделе между представителями властей Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в России), а также с участием региональных и международных эмиссаров восстановят путь к переговорному решению конфликта", - цитирует Дюжаррик РИА Новости.

По его словам, ООН готова внести вклад в такое урегулирование, по-прежнему настроена на предоставление помощи растущему числу нуждающихся афганцев. Представитель генсека также обратил внимание на то, что многие афганцы прибывают в Кабул и другие крупные города в поисках убежища. "В результате конфликта оказались перемещенными около 390 тыс человек", - сказал Дюжаррик.