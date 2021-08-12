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"Нефтчи" не смог пробиться в Лигу Европы

&quot;Нефтчи&quot; не смог пробиться в Лигу Европы

В Хельсинки состоялась ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между ХИКом и азербайджанским "Нефтчи". Победу со счетом 3:0 одержала финская команда.

Все три мяча в составе ХИКа записал на свой счет нападающий Роопе Риски (46-я, 60-я, с пенальти, и 89-я минуты).

В первом матче, который состоялся в Баку 3 августа, команды сыграли вничью 2:2. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышел ХИК.

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Вестник Кавказа

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