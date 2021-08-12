В Мцхета заработал центр массовой вакцинации от коронавируса

В грузинском городе Мцхета открылось новое пространство для вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве Грузии.

Центр массовой вакцинации заработал в Мцхетском спортивно-оздоровительном комплексе (улица Самхедро, 9), процесс иммунизации в нем идет препаратом Pfizer. Для получения вакцины предварительная регистрация не требуется

Центр будет работать ежедневно (кроме выходных) с 10:00 до 18:00 без перерыва.



По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 466 326 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 412 420 человек, умерли – 6279. Прививки сделали 715 919 человек. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, составляет 715 919 (более 19% от всего населения Грузии).