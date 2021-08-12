"Алашкерт" обыграл "Кайрат" и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

В Ереване только что закончился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным "Алашкертом" и "Кайратом". Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Основное время матча завершилось вничью 2:2. В составе "Алашкерта" оба мяча записал на свой счет нападающий Жозе Эмбало (43-я и 50-я минуты). У "Кайрата" голами отметились полузащитник Айбол Абикен (45+1) и нападающий Артур Шушеначев (61-я). Игра перешла в дополнительные время, где сильнее оказался "Алашкерт". Победный мяч на 103-й минуте забил полузащитник Александар Глишич.

Отметим, что арбитр встречи показал игрокам "Кайрата" две красные карточки. На 61-й минуте с поля был удален Артур Шушеначев, а на 91-й – Айбол Абикен.

В первой встрече, состоявшейся в Алматы 5 августа, команды сыграли вничью 0:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышел "Алашкерт".