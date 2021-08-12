В Италии ждут решения по открытию для российских туристов

Италия может открыться для россиян, решение будет зависть от эпидемиологической обстановки как в Италии, так и в России.

"Мы ожидаем какого-то решения, все зависит от эпидемиологической обстановки в Италии и в России, тщательно следим за развитием ситуации", - сказал министр-советник посольства Италии в Москве Гуидо де Санктис, пишет РИА Новости.

По словам министра, "с итальянской стороны оказывается большое давление в пользу того, чтобы открыть границы для обычных туристов".

Он отметил, что даже сейчас, несмотря на ограничения, россияне летают в Италию. "Есть небольшая группа людей, которые могут посещать Италию", - уточнил де Санктис.

"Мы были бы рады вернуться к прежнему положению вещей, к нашей общей с вами истории", - заверил министр-советник итальянского посольства.