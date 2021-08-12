В Грузии к вакцинации от коронавируса подключат военных врачей

Глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Грузии Георгий Гибрадзе заявил, что к национальной кампании по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 подключат военных врачей.

"Бригады, укомплектованные военными врачами, будут вовлечены в процесс вакцинации, чтобы максимально увеличить доступность вакцинации", – цитирует Гибрадзе "Sputnik Грузия".

По его словам, министерство здравоохранения продолжает работу по мобилизации дополнительных мест для ковид-пациентов. Ранее в ведомстве допустили, что в ближайшее время может потребоваться развертывание полевых госпиталей.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 466 326 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 412 420 человек, умерли – 6279. Прививки сделали 715 919 человек. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, составляет 715 919 (более 19% от всего населения Грузии).