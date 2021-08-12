В Узбекистане вакцинацию прошли 95% военнослужащих

В Министерстве обороны Узбекистана сообщили, что личный состав ВС республики вакцинирован на 95%.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 94,7% военнослужащих, второй - 91,6%, третий - 61,1%, уточнили в пресс-службе Минобороны Узбекистана.

Большинство военных привиты узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC-2001, также использовались вакцины "Спутник V" и Moderna.

В Узбекистане военнослужащие обязаны привиться от коронавируса до 1 сентября.