Взрыв газа произошел в жилом доме в Пятигорске

В Пятигорске на первом этаже пятиэтажного здания произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадавших нет.

"В 14:46 мск поступила информация о происшествии, связанным с хлопком газовоздушной смеси в Пятигорске. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме на первом этаже. В квартире повреждено балконное остекление", - передает пресс-служба Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, пишет "Интерфакс".

Согласно предварительным данным, разгерметизировался баллончик сжиженного газа для туристических переносных печек. Взрыв не привел к возгоранию.

Краевая прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа.