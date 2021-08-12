Российские вузы сами смогут вводить дистанционное обучение из-за пандемии

В Минобрнауки заявили, что российские вузы смогут в условиях пандемии по своему усмотрению вводить дистанционный формат обучения.

"Университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению - опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, Минобрнауки рекомендует вузам собирать статистику по вакцинации и уровню коллективного иммунитета среди студентов. "Для этого необходимо, в частности, запрашивать у студентов в общежитии документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни. А граждан, не проживающих и не работающих в общежитии, временно туда не пускать", - уточнили в министерстве.

Ранее была выпущена рекомендация перевести не привитых студентов на удаленное обучение.