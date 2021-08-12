Афганистан призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в стране

Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла обратился к ООН с призывом созвать срочное заседание Совета безопасности для обсуждения текущих событий в стране.

"Представители и посланники стран региона, разведки и государств расширенной "тройки" (РФ, США, КНР, Пакистан) на встречах в Дохе четко дали понять, что афганская проблема не имеет военного решения. Они заявили, что не признают силовой захват власти какой-либо из сторон и настаивают на ускорении мирных переговоров", - написал он на своей странице в Twitter.

По словам Абдулллы, они сообщили, что не признают силовой захват власти какой-либо из сторон и настаивают на ускорении мирных переговоров, передает ТАСС.

Напомним, 10 августа в Дохе началась серия встреч по афганскому мирному урегулированию с участием представителей России, США, Китая, Пакистана и Евросоюза.