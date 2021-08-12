В ближайшие сутки на Кубани случится "библейский потоп"

На востоке Крыма и в Тамани снова ожидаются сильные дожди, они начнутся вечером 12 августа, пик ливней придется на пятницу, 13 августа.

В ближайшие сутки в Керчи выпадет 151 мм осадков - 343% от месячной нормы, а в Тамани - 186 мм - 370% от месячной нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!" - предупредил синоптик в Instagram.

На западе Краснодарского края до середины пятницы выпадет 186 мм осадков - 370% от нормы августа.

Ожидается, что пик ливней в регионе придется на первую половину пятницы - с 09.00 до 15.00.