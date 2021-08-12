Сергей Шойгу прилетел с визитом в Китай

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Китай для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений "Сибу/Взаимодействие - 2021".

В рамках поездки Шойгу проведет встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Как отметили в Минобороны, "основными темами переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран".

Напомним, учения "Сибу/Взаимодействие - 2021" пройдут на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района КНР с 9 по 13 августа.