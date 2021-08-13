Иранцы хотят, но не могут вакцинироваться

Иран заключил сделку с Россией на 60 миллионов доз Sputnik V, но пока Москва поставила чуть более миллиона доз

Медленные темпы вакцинации вызывают в Иране недовольство граждан, которые уже потеряли надежду на то, что правительство даст им возможность своевременно привиться. В знак неповиновения иранцы начали отказываться от ношения масок и перестали соблюдать карантин, пишет турецкая "Сабах". Иран борется с самой серьезной на сегодняшний день волной коронавирусной пандемии, но большинство иранцев по-прежнему не может пройти вакцинацию. Здесь оба компонента вакцины получили только 3 миллиона из более чем 80 миллионов человек.

После того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отказался принимать вакцины от западных стран, Исламская Республика начала разработку собственной вакцины от коронавируса с сильным отставанием от других стран. Поставки отечественной вакцины остаются низкими, что создает условия для черного рынка, где предлагается вакцинация препаратами Moderna и Pfizer-BioNTech по цене до $1350, и это в стране, чья валюта, иранский риал, находится на грани краха.

Между тем, антииранские санкции США означают, что у Тегерана ограничены средства на закупку вакцин за рубежом. Хотя и без того перегруженные больницы страны заполняются заболевшими штаммом "дельта", многие иранцы отказываются носить маски и сидеть дома. Необходимость зарабатывать на жизнь берет верх над роскошью социального дистанцирования. "Что дальше? Шестая волна? Седьмая волна? Когда это все закончится? – спрашивает Реза Гасеми, 27-летний курьер из Тегерана, на котором нет маски. - Неясно, когда ситуация изменится к лучшему".

С начала пандемии в Иране зарегистрировано более 4 миллионов случаев заражения COVID-19 и более 95 тысячи смертей - это самый высокий показатель на Ближнем Востоке. Считается, что реальная цифра намного выше.

В апреле 2020 года парламент Ирана предупредил, что число случаев заражения в стране было в 8-10 раз выше, чем сообщалось, из-за занижения подсчета. Хотя с тех пор возможности тестирования на коронавирус резко возросли, официальные лица неоднократно заявляли, что заболеваемость остается весьма низкой.

По словам официальных лиц, число погибших, вероятно, в три раза выше, поскольку Иран учитывает только тех, кто умирает в больнице во время лечения от COVID-19. В январе Хаменеи пресек любую возможность ввоза в страну американских или британских вакцин, назвав их "запрещенными". "Им нельзя доверять, - сказал Хаменеи. - Эти вакцины часто предназначены для тестирования на других странах".

Хаменеи выдвинул теорию заговора о происхождении вируса еще в марте 2020 года, что заставило Иран попытаться разработать свои собственные вакцины. Производство инактивированной вакцины (содержащей мертвый вирус), в отличие от основанных на методе РНК-вакцин от компаний Pfizer и Moderna, еще не стало массовым. И хотя в правительстве утверждают, что отечественный препарат эффективен на 85%, данные об испытаниях пока не опубликованы.

На данный момент большинство желающих вакцинироваться иранцев полагаются на прививки иностранного производства. Япония пожертвовала 2,9 миллиона доз вакцины AstraZeneca японского производства. Китай отправил Ирану 10 миллионов доз вакцины. Кроме того, Иран заключил сделку с Россией на 60 миллионов доз Sputnik V, но пока Москва поставила чуть более миллиона доз.

После производства первой партии вакцины правительство начало вакцинацию граждан от 50 лет и старше, а также водителей такси, журналистов и людей, страдающих от диабета. Но этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Согласно государственной статистике, только 4% иранского населения полностью вакцинировано. Те, у кого есть вид на жительство, поехали вакцинироваться в Объединенные Арабские Эмиратах (ОАЭ).

Другие отправились в Армению, где власти предлагают бесплатную вакцинацию иностранцам. В Тегеране ходят слухи, что дозы вакцин Pfizer и Moderna, ввезенные контрабандой через границу из Ирбиля (Ирак), включая необходимые для них морозильные камеры, теперь продаются в иранской столице. Две дозы Moderna или AstraZeneca стоят $390, а две дозы Pfizer - $1350. Покупатели надеются, что у продуктов не истек срок годности и что это не подделка.

31-летняя Махса из Тегерана сказала, что получила дозу вакцины Moderna от знакомого врача, работающего в аптеке. "Я уверена, что вакцина подлинная, потому что доверяю врачу", - сказала она. Амирали, 39-летний отец маленькой девочки, сказал, что купил вакцину японского производства AstraZeneca у иранского врача, который тайно вакцинировал людей с целью получения прибыли. "Я не знал, когда правительство предоставит вакцины для моей возрастной группы, поэтому решил сделать прививку сам", - сказал он. Но для тех, кто не может заплатить, вакцины пока нет.

Исламская Республика также сталкивается с протестами из-за экономических проблем, нехватки воды и отключений электроэнергии, поэтому правительство не хочет спровоцировать более массовые беспорядки. "Они хотят, чтобы мы смирились ситуацией просто потому, что они не выполнили свой долг по вакцинации, - сказал Аббас Зарей, который продает аксессуары для мобильных телефонов на севере Тегерана. - Время от времени они объявляют, что предприятия должны закрыться из-за коронавирусных ограничений, хотя это мешает жить. Это несправедливо. Меня больше не волнуют ограничения".