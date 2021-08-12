В МИД Афганистана рассказали о сохраняющихся связях талибов с международными террористами

Министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар заявил, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) не прекращало связи с международными террористическими организациями.

"Все те, кто верит, что "Талибан" порвет связи с международным терроризмом, допускают большую ошибку. Группировка "Талибан" раньше совместно с международными террористами вела войну как против Афганистана, так и против европейцев, американцев, РФ и других", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Глава внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что эта угроза сохраняется. По его словам, на сегодняшний день более 10 тыс боевиков иностранных террористических организаций воюют против вооруженных сил Афганистана.

Напомним, по разным оценкам, на сегодняшний день "Талибан" контролирует от 50% до 80% территории страны за пределами городов.