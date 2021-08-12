В Абхазии из моря выловили тело россиянки, утонувшей в Адлере

В Абхазии из моря достали тело россиянки, которая утонула, отдыхая в Адлере, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"В акватории города Гагра было обнаружено тело 22-летней россиянки Юлии Лукьяновой, жительницы города Братска (Иркутская область). Тело девушки доставлено в морг Гагрской центральной районной больницы. Прибывшие в Абхазию родственники опознали погибшую", - сообщили спасатели, пишет «Интерфакс».

С начала лета в Абхазии утонули 12 туристов.