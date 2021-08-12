Казахстанские вертолеты за день сбросили на пожары в Турции 180 тонн воды

Два вертолета Казахстана с четверга приступили к тушению лесных пожаров на юго-западе Турции.

"Неконтролируемым огнем участком остается прилегающая территория города Даламан, на котором сосредоточены наши воздушные суда. Работы по тушению пожаров продолжаются и возобновятся завтра с наступлением рассвета", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Вертолеты прибыли в Даламан накануне вечером, борьбу с огнем они начали вести в четверг утром, экипажи совершили 45 циклов сброса воды - на очаги сброшено 180 тонн. В небе казахстанские вертолеты провели более 10 часов.

Напомним, в Турцию из Казахстана 11 августа прибыли 16 спасателей и 2 вертолета Ми-8АМТ.