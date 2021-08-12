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В Казахстане уволили полицейских, устроивших драку в кафе

В Казахстане уволили полицейских, устроивших драку в кафе

В Капшагае за драку в кафе уволены трое сотрудников полиции. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

"Участие сотрудников полиции в произошедшем инциденте является вопиющим фактом, в связи с чем они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказано в сообщении.

Ответственность также грозит непосредственным руководителям полицейских, допустившим бесконтрольность за своими подчиненными.

По факту групповой драки возбуждено уголовное дело, передает "Sputnik Казахстан".

Напомним, трех полицейских обвинили в пьяной драке, спровоцированной ими в одном из кафе Капшагая. Причастность стражей правопорядка к ночному инциденту была установлена по видеозаписям с камеры уличного наблюдения.

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