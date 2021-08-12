Зурабишвили посмертно наградила жителя Тбилиси, спасшего девочку в Куре

Житель Тбилиси Шота Карселадзе посмертно награжден медалью "За гражданскую самоотверженность". Награду его матери Марине Гарсеванишвили вручила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Церемония состоялась во дворце Орбелиани. На ней также присутствовали сестра и друг погибшего, передает "Sputnik Грузия".

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили решила отказаться от участия в масштабных мероприятиях и отказалась от всех встреч из-за коронавируса COVID-19, но в данном случае сделала исключение.

Напомним, 3 июля в районе Ортачала 36-летний Шота Карселадзе бросился в Куру на помощь тонущей 14-летней девочке. Ему удалось спасти подростка, но сам он утонул.