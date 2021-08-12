Новые лесные пожары в Турции не угрожают отдыху россиян

Российским туристам в Турции не угрожают новые лесные пожары, возникшие недалеко от Антальи в провинции Бурдур, заверила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

«Что-то вчера горело, но в 80 км от курортов Антальи. То есть в Анталье вообще ничего не было, на курортах все спокойно. Просто небольшой дымок был, смог из-за ветра, поэтому люди и почувствовали это. Нам никто из туристов не звонил, все спокойно», - рассказала она.

На юге Турции уже две недели бушуют лесные пожары, распространению огня способствует ветер и сухая погода. В Анталье в настоящее время очагов возгорания нет, однако ощущается запах гари.