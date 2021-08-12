Опрос: 78% россиян считают себя патриотами

Большинство россиян - патриоты, показало исследование Института социального маркетинга, результаты которого озвучил директор по политическому анализу Института Виктор Потуремский, пишет РИА Новости.

Патриотами себя считают 78% россиян, нет патриотизма у 16% опрошенных.

"Чаще других о своем патриотизме заявляют россияне с высшим образованием (82%), представители старшего поколения (в возрастных категориях от 45 до 59 и от 60 лет и старше", – рассказал Потуремский на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Респонденты отметили, что самым важным для патриота является воспитание в детях уважение к истории (61%), знание истории своей страны (28%), готовность защищать Родину с оружием в руках (28%) и честно работать (23%).

Россияне испытывают к стране гордость (33%), любовь (20%), сожаление (20%), стыд (15%).

В России граждане гордятся людьми, природой и родиной.