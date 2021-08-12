Кто подрывает дружеские отношения России и Азербайджана?

Последние два дня социальные сети бурлят на тему российско-азербайджанских отношений. Повод к этому бурлению дал экс-посол Азербайджана в Польше, Беларуси и Пакистане Исфандияр Вахабзаде. Все началось с необдуманных и провокацинных высказываний лидерна ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего о том, что никто не смеет косо смотреть на российских миротворцев в Карабахе и что Россия должна вернуться к границам бывшей Российской империи. В связи с этим МИД Азербайджана направил послу России ноту из-за "предвзятых и оскорбительных высказываний Жириновского". Пользуясь ажиотажем, созданным поступком Жириновского в СМИ, решил о себе напомнить забытый Богом и своими коллегами бывший дипломат Исфандияр Вагабзаде. В одном из своих видеовыступлений он не только оскорбил Жириновского , но заодно и весь русский народ.

Как правильно заметили некоторые эксперты, экс-дипломат не мог не отдавать себе отчета в том, что его слова возымеют большой резонанс. На это собственно делалась ставка. Неясно только то, было ли это просто обычной попыткой типичного блогера словаить хайп или тщательно спланированная операция.