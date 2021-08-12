Наводнение в Турции унесло одиннадцать жизней

Число жертв наводнения в Турции возросло до одиннадцати, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) в четверг.

"Десять человек погибли при наводнении в Кастамону и один в Синопе, еще один пропал без вести в Бартыне", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 13 пострадавших.

Наводнение на черноморском побережье Турции в провинции Кастамону вызвано сильными дождями. В регионе эвакуированы 600 человек, почти 300 населенных пунктов обесточены, разрушены мосты и несколько многоэтажных зданий, заблокировано движение по трассе Бартын-Карабюк.