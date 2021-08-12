Грузия уходит на трехнедельный локдаун

Работа общественного транспорта приостанавливается в Грузии с 14 августа по 4 сентября из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, вводятся и некоторые другие ограничения. Соответствующее решение было принято по итогам заседания межведомственного штаба по борьбе с COVID-19.

Глава штаба Георгий Гибрадзе заявил, что в эти три недели также запрещено проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий, закрываются детские развлекательные центры. "Объекты питания будут работать до 23:00 вместо 00:00", - цитирует его Sputnik Грузия.

Помимо этого, как государственному, так и частному сектору дана рекомендация перевести сотрудников на удаленную работу.

Напомним, каждый день число зараженных ковидом в Грузии увеличивается на четыре-пять тысяч человек