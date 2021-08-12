Lufthansa открывает авиарейсы из Франкфурта в Ереван

Немецкая авиакомпания Lufthansa с завтрашнего дня, 13 августа, начнет выполнять прямые рейсы из Франкфурта в Ереван, - сообщил сегодня главный региональный менеджер Lufthansa по Украине, Беларуси, Туркменистану и Южному Кавказу Рене Коинчак.

"Рейсы будут осуществляться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам", - рассказал он, отметив, что в регион есть большой поток пассажиров из Европы и авиакомпания считает важным свое присутствие в Армении, передает Sputnik Армения.

Также авиакомпания намерена стать транзитной для армян, желающих вылететь в США, а также по другим направлениям.

Пока полеты будут осуществляться из аэропорта "Звартноц", однако руководство авиакомпании не исключает вылетов и из аэропорта в Гюмри.