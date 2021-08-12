Азербайджанские призеры Олимпиады получат денежные премии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о вознаграждениях для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXII летних Олимпийских играх в японском городе Токио.

Для каждого занявшего второе место спортсмена определено вознаграждение в размере 200 тыс манатов, для его тренера – 100 тыс манатов, для каждого занявшего третье место спортсмена определено вознаграждение в размере 100 тыс манатов, для его тренера – 50 тыс манатов, - говорится в документе, передает Тренд.

Главой государства поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, Кабинету министров страны.

(1 манат = $0,59)