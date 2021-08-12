Кипящий антифриз пролился на пассажиров автобуса в Алматы

Два человека пострадали в результате ЧП в пассажирском автобусе в Алматы. Стало известно, что в автобусе из-за перегрева двигателя закипела охлаждающая жидкость, и фонтан антифриза вылился прямо на пассажиров.

"Пострадало двое людей, из них была беременная пассажир, в ходе чего были получены ожоги лица и руки", - цитирует слова свидетелей Sputnik Казахстан, уточняя, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе "АлматыЭлектроТранс" и сообщили о том, что по факту идет служебное расследование.