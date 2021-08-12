Лес полыхает в 30 км от Тбилиси

На горе Шавнабада в 30 км от Тбилиси замечено сильное задымление, проинформировали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациям МВД. Уточняется, что горит нижний ярус леса – сухая трава и кустарники.

В ведомстве отметили, что на месте работают бригады пожарных.

Ранее сообщалось, что в нескольких километрах от города Кварели в Кахети горит Нижний покров леса. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и Национальное агентство окружающей среды предупреждали о возможности лесных пожаров, так как на территории Грузии установилась сухая и жаркая погода.