Григорий Заславский: "Мы дорожим творческими связями с Азербайджаном"

"Вестник Кавказа" побеседовал с ректором Российского института театрального искусства Григорием Заславским о культурных связях России и Азербайджана и межнациональных отношениях.

- Григорий Анатольевич, каковы культурные связи ГИТИС с Азербайджаном?

- Прежде всего хочу отметить, что один из главных наших преподавателей – народная артистка СССР Тамара Ильинична Синявская, мужем которой был Муслим Магомаев. Через нее у нас установились достаточно серьезные и прочные связи с выдающимися представителями азербайджанской интеллигенции и бизнеса. У нас бывали и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, и посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. Мы регулярно ходим на выставки, которые открываются при участии азербайджанского посольства.

В целом, у меня нет ощущения, что у нас есть какие-то проблемы с Азербайджаном. Более того, у нас нет проблем внутри ГИТИСа и между преподавателями-азербайджанцами и преподавателями-армянами. К примеру, в этом году на продюсерском факультете набрал магистратуру замечательный продюсер Сергей Данилян, много лет проработавший в США, а сейчас возглавляющий гастрольный департамент Большого театра. С другой стороны, завкафедрой продюсирования и менеджмента у нас работает выпускник ГИТИС Эльшан Мамедов.

Я даже не могу вспомнить в своей практике каких-то случаев, которые создавали бы чувство, что какая-то напряженность между народами существует. Естественно, когда возникают обострения между Азербайджаном и Арменией, мы внимательнее относимся к тому, что у нас учатся представители и той, и другой страны. Во время последнего вооруженного конфликта погиб один наш студент, армянин. Но мы справляемся с этим.

- Каковы сейчас отношения между русским и азербайджанским народами по вашему опыту?

- Могу рассказать о себе. К примеру, позавчера я отмечал свой день рождения в азербайджанском ресторане. И когда я праздновал, мне звонили из Баку, из университета искусств. В ближайшее время мы планируем привезти школу в Баку. Как только позволят ограничения, будет подтверждено софинансирование со стороны межгосударственного фонда культурного сотрудничества, мы планируем приступить к реализации этого проекта. Не знаю, кто где говорит о какой-то розни, я никогда этого не чувствовал, слава Богу.

- Какое отношение проявлялось к вам и ГИТИСу с азербайджанской стороны?

- Отношение всегда было дружеским. Мы дорожим творческими связями с Азербайджаном. Как минимум раз в месяц мы с кем-то обязательно разговариваем по продвижению тех или других проектов, или с азербайджанскими университетами, или с представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ. Есть контакты и с официальными лицами из Министерства культуры Азербайджана – как раз месяца полтора назад большая делегация была в ГИТИСе.

В этом смысле с Арменией у нас контактов, к сожалению, намного меньше, интереса с их стороны нет. Я пытаюсь со всеми дружить, однако невозможно дружить с теми, кто никакого интереса не проявляет. А с Азербайджаном у нас постоянный контакт, интересный и нам, и им. Я чувствую, что они расположены к сотрудничеству и новым проектам.