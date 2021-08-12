Крымские дорожники восстановили движение по трассе "Таврида"

Специалистам дорожной службы Крыма удалось в кратчайшие сроки устранить последствия подтопления на закрытом ранее участке трассы "Таврида", - передает пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

"В 13:00 на автомобильной дороге "Таврида" (км 54 - км 55) полностью открыто движение автотранспорта. Продолжительность ограничений составила три часа", - уточнили в пресс-службе, передает "АиФ-Крым".

Напомним, подтопление трассы произошло сегодня утром из-за сильных осадков, уровень воды на участке составлял до 50 см, трасса была полностью перекрыта, затем на ней организовали движение по одной полосе.