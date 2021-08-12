Инфоповод. Цены на газ растут. В Иране новое руководство. Лукашенко обещал уйти. Месси в ПСЖ

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости за неделю глазами иностранных СМИ. Марина Лагутина расскажет о причинах роста цен на газ в мире этим летом, целях вступившего в должность президента Ирана Эбрахима Раиси, громкой пресс-конференции Лукшенко и переходе Лионеля Месси из «Барселоны» в ПСЖ.

Читайте на нашем сайте о развитии водородной энергетики в России:

https://vestikavkaza.ru/news/pravitelstvo-rossii-opredelilos-s-vodorodom.html

Читайте на нашем сайте о пресс-конференции Александра Лукашенко:

https://vestikavkaza.ru/analytics/lukasenko-pugaet-evropu-krymom.html