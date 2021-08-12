Природный очаг чумы "проснулся" в Карачаево-Черкесии

Природный очаг чумы активизировался в труднодоступных горных урочищах Эникол, Бийтюк-Тюбе в Карачаевском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии.

"Специалистами Кабардино-балкарской противочумной станции, которая ежегодно ведет мониторинг циркуляции возбудителей чумы, среди популяции сусликов выделены основные штаммы чумного микроба. Это событие свидетельствует об окончании межэпизоотического периода, который длился более десятилетия", - сказано в нем.

В ведомстве напомнили, что последняя эпизоотия (эпидемия животных) чумы среди сусликов в республике произошла в 2007 году, а люди в последний раз болели чумой на территории региона более века назад.

В управлении уточнили, что активизация природного очага чумы, исторически существующего в горах Карачаевского и Малокарачаевскоего районов, является характерным природным явлением. Однако чтобы инфекция не вышла за пределы этих малодоступных мест и чтобы не заразились люди, которые появляются здесь исключительно по роду хозяйственной деятельности или для охоты и туризма, специалисты ведут постоянное наблюдение, в периоды активизации очага профилактические мероприятия усиливаются.