Штормовое предупреждение действует на Кубани до 14 августа

В пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о продлении штормового предупреждения в регионе до 14 августа. В частности, прогнозируются сильные грозы с обильными осадками, также не исключено возникновение пожаров и появление смерчей.

В экстренном ведомстве отметили, что в Отрадненском районе уже подтоплено 35 домов, в результате разлива воды в реке Уруп. В настоящее время под угрозой остаются такие территории края, как Новороссийск, Анапа, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Приморско-Ахтарск, Ейск, наиболее сильные осадки придется ожидать в районе Керченского пролива, Темрюка и Тамани.

По словам начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павла Иванова, в зонах повышенной готовности к борьбе с непогодой работает аэромобильная группа МЧС, задействована спецтехника и плавательные средства.