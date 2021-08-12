Наводнение в Турции набирает силу, уже девять погибших

Число жертв наводнения в Турции растет: при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции насчитали уже девять погибших, - сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (УЧС) страны.

"Девять человек погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство, передает РИА Новости.

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы более 600 человек, без электричества остались около 300 населенных пунктов.

Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

Напомним, ранее сообщалось о пяти погибших и 13 пострадавших в результате катаклизмов.