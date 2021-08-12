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СМИ сообщили о массовом отравлении водой в Армении

СМИ сообщили о массовом отравлении водой в Армении

Девять жителей Армавирской области госпитализированы из-за отравления водой, об этом пишут армянские СМИ.

Как сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com, накануне в 23:30 из медцентра "Армавир" в полицию поступил сигнал о том, что с диагнозом "кишечная инфекция" к ним доставлено несколько граждан.

Пострадавшие - пять женщин в возрасте от 21 до 85 лет и четверо мужчин от 24 до 46 лет.

Один из мужчин рассказал докторам и полицейским, что все они отравились водой.

Готовятся материалы, назначены необходимые экспертизы.

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Вестник Кавказа

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