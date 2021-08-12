Аксенов: Крым обеспечен водой как минимум на два года вперед

Запасов воды в Крыму хватит на ближайшие два-три года, - заявил сегодня во время прямой линии глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сначала нас засуха преследовала, теперь мы водой обеспечены более чем. Все водохранилища полные. При нынешних осадках уже накоплено воды в водохранилищах более чем, что позволяет не беспокоиться за ближайшие два-три года вообще. Это при том, что если не будет ничего делаться", - сказал Аксенов, цитирует его РИА Новости.

При этом в республике продолжат реализацию мероприятий по налаживанию устойчивого водоснабжения - федеральным центром выделены средства на ликвидацию потерь в системе водоснабжения по всей территории полуострова, что позволит добиться значительной экономии.

"Все эти мероприятия с повестки дня не снимаются", - добавил Аксенов.