Карпин рассказал, почему ушел из "Ростова"

Совмещение работы в сборной России по футболу и "Ростове" не позволило бы достичь стопроцентной отдачи и имело бы негативные последствия для каждой команды, заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

По его словам, при работе по совместительству, результата, который нужен, не будет. "Я бы не смог чисто физически отдаваться на 100 процентов… Думаю, могло быть только хуже, и, чтобы не навредить никому, приняли такое решение", - рассказал он в интервью комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, что Карпин, находясь на должности главное тренера "Ростова", был назначен на пост главы сборной России. Планировалось, что он будет совмещать обе должности, однако 2 августа "Ростов" объявил об уходе Карпина, которого сменил Юрий Семин.