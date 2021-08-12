Президент Армении отозвал посла страны в Израиле

Президент Армении Армен Саркисян своим указом отозвал Армена Смбатяна с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла страны в Израиле, - сообщили в аппарате президента.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, а также части 1 статьи 14 Закона "О дипломатической службе", Армен Смбатян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Израиле", - отмечается в указе, передает NEWS.am.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в апреле власти Армении обвинили дипломата в злоупотреблении вместе с экс-министром культуры и молодежи Асмиком Погосяном, отмывании денег и в незаконной продаже исторического здания в центре Еревана. В финансовых махинациях была замешана и зарегистрированная на Британских Вирджинских островах офшорная компания, которая принадлежала невестке министра культуры.